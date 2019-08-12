В России сегодня почтят память подводников, погибших 19 лет назад на АПЛ «Курск»

Трагедия унесла жизни всех 118 членов экипажа. Основные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге, где живут более 50 семей погибших на подлодке. На Серафимовском кладбище города, где похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России Геннадий Лячин, состоится возложение цветов. В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа «Курска», состоится панихида.

Девятнадцать лет со дня трагедии атомной подводки «Курск» отмечается сегодня. Тогда погибли все 118 членов экипажа. Одним из символов тех событий стало интервью Владимира Путина Ларри Кингу, в котором на вопрос об этом событии президент отвечал с улыбкой.

Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.