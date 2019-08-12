В СМИ сегодня стартует агитация в преддверии выборов в столичную думу

Кандидаты с этого дня начнут агитировать за себя. Это можно будет сделать при помощи печатной прессы, интернета, радио и телевидения. Бесплатное эфирное время всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгорсдумы предоставит ряд столичных телеканалов и радиостанций. Каждый претендент на кресло в парламенте получит возможность трижды разместить агитационный ролик длительностью в одну минуту. Дебатов не будет. Тем временем агитация на улицах и в подъездах домов в нашем городе уже идёт полным ходом. Правда, в основном на стендах висят портреты лояльных партии «Единая Россия» самовыдвиженцев. На выборы в Мосгордуму зарегистрированы более 230-ти человек. 57-ми отказали. Среди них около 30-ти независимых кандидатов, включая Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. В поддержку незарегистрированных кандидатов вот уже несколько неделю идут акции в центре Москвы. Самая массовая прошла в эту субботу, митинг собрал 50 тысяч человек.

Выборы в столичную думу пройдут 8 сентября в единый день голосования.