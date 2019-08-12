Фигуранта дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева освободили из изолятора

Между тем, обвинение было предъявлено еще одному человеку – члену партии «Яблоко» Валерию Костенку.

Телережиссер Дмитрий Васильев оказался на свободе после истечения максимального срока задержания, который составляет 48 часов. Об этом «Интерфаксу» рассказал секретарь ОНК Иван Мельников. Ранее фигурант дела был госпитализирован из-за сахарного диабета, но после освобождения решил не оставаться в больнице, а поехать домой, где у него есть все необходимые лекарства. Накануне следствие ходатайствовало об аресте Васильева, но Басманный суд не стал рассматривать этот вопрос без участия самого фигуранта дела.

Между тем, накануне вечером стало известно, что обвинения в массовых беспорядках были предъявлены члену «Яблока» Валерию Костенку, который был волонтером избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Кузьмина сообщал, что Костенок признал вину, но затем эту информацию опровергло «Яблоко», а также сам Кузьмин.

Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках 27 июля. Суд по мере пресечения состоится сегодня.