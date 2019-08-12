Турция возможно вслед за ЗРС С-400 закупит в России истребители Су-35

Турецкие власти, отвечающие за закупки вооружений, рассматривают их как альтернативу американским F-35. Как пишет газета Yeni, руководству вооруженных сил страны уже предложено рассмотреть этот вопрос. Как отмечает издание, в случае положительног решения власти страны проведут переговоры с Россией по заключению соответствующих контрактов.

Американская администрация не раз грозила Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей за закупки Анкарой российских ЗРС С-400, поставки компонентов которых уже начались.