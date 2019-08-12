В нескольких российских регионах сегодня выходной по случаю Курбан-Байрам

День жертвоприношения знаменует окончание хаджа — священного для мусульман паломничества в Мекку. Торжества продолжаются несколько дней. Главные прошли накануне. Верующие посетили мечети, послушали проповеди, совершили обряды жертвоприношения животных. Затем принято собираться семьей за столом, посещать кладбища, помогать бедным, ходить в гости к друзьям и родственникам, дарить им подарки.

В связи с тем, что в этом году праздник выпал на воскресенье, во многих регионах сегодня нерабочий день. Отдыхают жители Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни и Крыма. На полуострове с 2014 года ежегодно объявляются дополнительные выходные на главные мусульманские и православные праздники — Ураза-байрам, Курбан-байрам, Пасху и Троицу.

В Симферополе сегодня пройдет концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народных мастеров, спортивные состязания. Кроме того, все желающие смогут бесплатно отведать плов.

В Москве богослужения прошли накануне в четырех мечетях, вокруг них и еще на двух дополнительных площадках, организованных в парках. По данным столичных властей, в них приняли участие порядка четверти миллиона мусульман.