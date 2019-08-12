Моряков атомной подлодки «Курск», погибших 19 лет назад, вспомнят в ряде российских городов

Митинг-реквием пройдёт в Мурманске. Акция начнётся в 11.28. В это время 19 лет назад прогремел первый взрыв на борту подлодки «Курск». Митинг проведут у Мемориала морякам, погибшим в мирное время. Подводников также вспомнят в Нижнем Новгороде, Петербурге, Курске, ряде других городов и посёлке Видяево.

Подлодка Курск, она участвовала в учениях в Баренцевом море, затонула в этот день в 2000 году.

Власти не сразу признали ситуацию аварийной. Многодневная спасательная операция, к которой лишь спустя неделю подключились норвежские водолазы, ничего не дала.

Владимир Куроедов, тогда главком ВМФ России, заявил о возможном столкновении «Курска» с американской подлодкой. А в то время министр обороны Игорь Сергеев сообщил о якобы таране «Курска».

Причина гибели 118 человек до сих пор тайна. Официальная версия трагедии на флоте — взрыв одной из торпед на учениях, от взрыва сдетонировали другие боеприпасы.

Спустя месяц после катастрофы президент Путин в прямом эфире CNN на вопрос ведущего, что случилось с подлодкой «Курск», с улыбкой сказал: «Она утонула».

Уголовное дело о гибели моряков с «Курска» прекратили в августе 2002 года. Наказание никто так и не понёс.