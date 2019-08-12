Похороны сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском, пройдут сегодня

Жертвами трагедии стали пятеро работников госкорпорации и двое военнослужащих.

Похороны погибших, вероятно, пройдут в обстановке секретности: неизвестно ни время, ни место, ни даже город, где состоятся траурные мероприятия. Не исключено, что жертвы взрыва будут погребены в городе Сарове в Нижегородской области, где все они жили. По данным проекта Baza, погибшие – Евгений Коротаев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. У двух других известны лишь фамилии – Липшев и Вьюшин – и, как утверждается, их тела до сих пор не найдены.

На минувшей неделе «Росатом» признал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел на реактивной установке с источником радиации. Точные обстоятельства трагедии не уточняются. При этом сообщалось и о раненых в результате инцидента – по неофициальным данным, им был поставлен диагноз «радиационное облучение». По разным оценкам, пострадали от 6 до 15 человек.

По мнению некоторых экспертов, взрыв произошел в Белом море при испытании крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной установкой.