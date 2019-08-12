Петербургский омбудсмен обратится в СК с просьбой расследовать сообщения о пытках в следственном изоляторе

Ранее во ФСИН уже сообщили, что нашли нарушения. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов решил вмешаться в ситуацию вокруг следственного изолятора «Кресты-2» — это самое большое СИЗО в Европе. Издание «ГУЛАГу.нет» опубликовало видеозапись, на которой видно, как заключённых пытают.

Также журналисты рассказали о действующей системе пресс-хат — неугодных заключённых подсаживали к тем, которые сотрудничают с администрацией. Там то, якобы пытали и унижали. Сразу после появления этих сообщений федеральная служба исполнения наказаний начала проверку. В итоге выявили множество нарушений, отчасти подтвердились сообщения об избиениях, нескольких человек отстранили от работы.

Впрочем, пока никаких уголовных дел не возбуждено, по мнению уполномоченного по правам человека в Петербурге, правоохранители должны подключиться к расследованию. Свою проверку произошедшего начала и генпрокуратура.