Королева Великобритании Елизавета II разочарована в нынешних британских политиках

По ее мнению, они «не способны управлять» страной. По сведениям The Sunday Times, Королева заявила о своем недовольстве министрами в частной беседе, и это было одно из самых резких политических заявлений, которые она сделала в течение своего 67-летнего правления.

Согласно традиции, британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.