Радиационный фон в Архангельской области соответствует нормативным показателям

Во всяком случае, об этом «Интерфаксу» заявили в региональном управлении МЧС. В свою очередь в пресс-службе правительства Поморья заверили, что мониторинг радиационной обстановки в регионе ведется постоянно.

На прошлой неделе в ходе испытаний реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел взрыв, погибли двое военных, а также пять сотрудников Росатома. Власти Северодвинска 8 августа сообщали о кратковременном повышении радиационного фона.