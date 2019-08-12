Число фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля увеличилось до 14

Накануне обвинения предъявлены волонтеру кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Валерию Костенку. При этом, как передает пресс-служба «Яблока», сообщения в СМИ о том, что Костенок якобы признал вину, не соответствуют действительности.

У Костенка проведен обыск. При этом, как уточнил незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Кирилл Гончаров, Костенок уже оштрафован по административной статье после задержания 27 июля на Трубной площади.

Ночь Костенок провел в ИВС, а сегодня должен состояться суд по мере пресечения.