Телережиссер Дмитрий Васильев освобождён из ИВС

У него истек срок задержания по обвинению в массовых беспорядках, а суд по мере пресечения не состоялся из-за плохого состояния здоровья подозреваемого. Ранее сообщалось, что Васильев болен диабетом и постоянно нуждается в инсулине, которого был лишен со времени задержания. Как сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, Васильев решил не оставаться в больнице, куда был переведен из изолятора в связи с повышенным уровнем сахара в крови и поехал домой, где у него есть все необходимые лекарства.