После субботнего митинга на пр. Сахарова в Москве было задержано 245 человек.

Такие данные ИФ сообщил член СПЧ Андрей Бабушкин. В том числе, по его словам, 235 — на Китай-городе", куда митинга направилась часть участников. Бабушкин рассказал, что люди во время этой прогулки «вели себя мирно», но два-три раза он слышал, «как скандировали политические лозунги». Он также сообщил, что видел «необоснованные задержания и избыточное применение силы, в том числе к несовершеннолетним». По сообщению Управления МВД по столице, за различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы 10 августа задержано 136 человек.