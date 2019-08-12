Z Архив новостей новости
5 4 6 341
04:18, 12 августа 2019

Подозреваемый в  массовых беспорядках Дмитрий Васильев освобожден из  ИВС.

Как сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, это связано с истечением срока задержания. Процессуальный статус режиссера не изменился. По  словам Мельникова, Васильев отправился домой, где у него имеются инсулиновые препараты, которых он  был лишен с момента задержания. Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и  позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови. После акции 27 июля, которую власти сочли незаконной, режиссер уже был оштрафован на 20 тыс. руб.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Пропагандистская операция Это разработка ответственного управления КГБ или чего-то в этом роде. Она должна помочь омоновцам, переступая через чувство собственной естественной человечности и достоинства, бить беззащитных и лишенных права на сопротивление…

5 199 6 61486 05.08
Kомон, силовики, митинги, задержания, политика, власть, мнения
Блоги

Мария Ватутина: У них у всех задание — устроить гражданскую войну Теперь в протоколе вместо двух строчек — «участие в несанкционированном митинге» был новый текст о том, что мой сын обвиняется в участии в митинге численностью 10 000 человек, выкрикивал лозунги «Власть — это мы»...

5 316 6 96430 05.08
Kмитинги, общество, задержания, власть, силовики, события
Блоги

«Это интернет-терроризм! Но мне на них плевать!» «У меня лично нет претензий к Собянину. У вас есть? Выходите. Я-то чего должен туда идти? С какого перепугу?»…

5 335 6 88299 05.08
Kконцерты, митинги, политика, собянин, общество, оппозиция, мнения
Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 220 6 15839 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Блоги

Борис Акунин писатель

РАЗ — и ОАС Французские ОАСовцы тоже начинали с охоты на либералов, а потом и на «либеральничающее руководство» нацелились, чуть президента де Голля не грохнули. На месте Путина я бы напрягся…

5 128 6 73737 05.08
Kполитика, спецслужбы, рф, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 199 6 17064 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Елизавета Пескова блогер

К насилию над невиновными людьми нельзя оставаться равнодушными Вообще ничего не имеет значения, кроме того, что на глазах общественности людям поступают угрозы жизни и никто до сих пор ничего не сделал. Даже после первой жертвы…

5 131 6 72272 05.08
Kлгбт, общество, безопасность, рф, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 312 6 36201 05.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 132 6 13647 09.08
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 91 6 11063 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 95 6 12242 07.08
Голосование
5 42 6 5485 07.08
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 62 6 8630 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Никому же неохота быть негодяем Государство – любое — склеивается работающим мифом, и тут у Путина и Ко – полная засада. «Крымский консенсус» давно не работает, а «Гагарина» у них нет, есть только «космонавты» (какое слово загубили, сволочи)...

5 176 6 25223 11.08
Kвласть, государство, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Деградацию это не остановит Протестующих можно вообще не пускать на улицу – лучше от этого не станет…

5 126 6 29176 05.08
Kпротесты, общество, власть, мнения
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Григорий Юдин гость: Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

3140743

5 43 6 6278 11.08
#слушать 50:06 ;смотреть $скачать 11.5 МБ

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции Павел Чиков написал в Твиттере, что готов выплатить сто тысяч рублей за сведения о бойце 2-го оперативного полка управления столичного МВД…

5 71 6 20430
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 121090 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 313 6 36282 05.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 244 6 216575 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 119 6 154644 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8007984
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4154510

Сегодня в эфире