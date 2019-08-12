Причиной гибели учёных из Сарова в Архангельской области стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Это следует из официального заявления Российского федерального ядерного центра, опубликованного накануне на сайте газеты «Колючий Саров». Заявление физиков также показал местный«Канал-16». Как рассказали директор Центра Валентин Костюков и научный руководитель института Вячеслав Соловьев, реактор был частью двигателя объекта военного назначения. По их словам, трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало Минобороны, а в акватории Белого моря. Над каким именно оружием работали ученые-испытатели, не уточняется. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». Ранее сообщалось, что в результате взрыва на полигоне погибли пять сотрудников Росатома и двое военных. По сведениям Ъ, саровский ядерный центр совместно с екатеринбургским ОКБ «Новатор» принимает участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. О ракете на ядерном топливе в своем послании Федеральному собранию в прошлом году рассказывал и Владимир Путин.