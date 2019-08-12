В России сегодня почтят память подводников, погибших 19 лет назад на АПЛ «Курск».

Трагедия унесла жизни всех 118 членов экипажа. Основные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге, где живут более 50 семей погибших на подлодке. На Серафимовском кладбище города, где похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России Геннадий Лячин, состоится возложение цветов. В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа «Курска», состоится панихида.