Сегодня, как ожидается, состоится суд по  мерее пресечения Валерию Костенку.

Волонтер кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» стал 14-м фигурантом дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля. Обвинения Костенку уже предъявлены, у него дома прошел обыск. При этом пресс-служба «Яблока» отвергает сообщения о том, что Костенок якобы признал вину. Эту ночь подозреваемый проведет в ИВС. На сегодняшний день по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве

арестованы 12 человек.