Подозреваемый в  массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из  ИВС.

Как сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, это связано с истечением срока задержания. Процессуальный статус режиссера не изменился. По словам Мельникова, Васильев отправился домой, где у него имеются инсулиновые препараты, которых он был лишен с момента задержания. Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови. После акции 27 июля, которую власти сочли незаконной, режиссер уже был оштрафован на 20 тыс. руб.