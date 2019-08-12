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01:07, 12 августа 2019

В Москве официально начинается предвыборная агитация кандидатов в депутаты МГД.

На  телеканалах «Москва-24» и «Москва Доверие», а также в эфире радиостанций «Москва FM» и «Радио Москвы» зарегистрированные кандидаты могут бесплатно три раза разместить свои ролики длительностью по одной минуте. Кандидаты могут купить дополнительное эфирное время. Предвыборная агитация завершится в день тишины — 6 сентября. Выборы назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, 171 от партий и  62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам



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