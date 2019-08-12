Водители гаража правительства Хакассии отказались возить замгубернатора Константина Харисова

Ранее сообщалось, что шофер якобы выбросил его из автомобиля после того, как чиновник начал его отчитывать. О продолжении истории в фейсбуке написал бывший глава местной администрации Владислав Никонов.

По его словам, Харисову назначили другого водителя, однако он попытался «воспитывать» и второго подчиненного. В итоге в гараже было организованно собрание, на котором шоферы решили отказаться работать с заместителем губернатора.

Подтвердить или опровергнуть эту историю в пресс-службе пока не смогли.