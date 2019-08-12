Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности. Это же сказал сайту «МБХ-Медиа» и адвокат Константин Кузьмин, хотя ранее ТАСС со ссылкой на защитника писало обратное.

Сегодня в интервью «Эху» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров, в штабе которого работал Костенок, отметил, что волонтера уже осудили по административной статье после митинга 27 июля.

Завтра суд решит вопрос об аресте Костенка. Ходатайство о заключении под стражу другого фигуранта дела о массовых беспорядках — госпитализированного Дмитрия Васильева – судья в его отсутствии накануне рассматривать отказалась.