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00:01, 12 августа 2019

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности. Это же сказал сайту «МБХ-Медиа» и адвокат Константин Кузьмин, хотя ранее ТАСС со ссылкой на защитника писало обратное.
Сегодня в интервью «Эху» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров, в штабе которого работал Костенок, отметил, что волонтера уже осудили по административной статье после митинга 27 июля.

Завтра суд решит вопрос об аресте Костенка. Ходатайство о заключении под стражу другого фигуранта дела о массовых беспорядках — госпитализированного Дмитрия Васильева – судья в его отсутствии накануне рассматривать отказалась.



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