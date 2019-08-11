Анкара после исключения из программы истребителей США F-35 изучает возможность закупки российских боевых самолетов

Анкара после исключения из программы американских истребителей F-35 изучает возможность закупки российских боевых самолетов. По сведениям турецкой газеты «Йени шафак», ответственные за гособоронзаказ лица обратились к военным с просьбой рассмотреть вариант поставок Су-35. В случае одобрения, Анкара может начать соответствующие переговоры с Москвой.

Вашингтон отказался продавать свои истребители после того, как Турция закупила российские зенитные системы С-400. В Пентагоне опасаются, что совместное использование боевой техники позволит раскрыть уязвимости F-35/