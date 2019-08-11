Роскомнадзор потребовал от Google пресечь рекламу незаконных акций протеста на Youtube

В дальнейшем регулятор пообещал расценивать такую информацию на платформе видеохостинга как вмешательство в российские выборы и пригрозил принять меры.

Американская компания может уступить российских властей, сказал «Эху Москвы» технический директор общественного проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров.

По мнению Роскомнадзора, призывы выйти на акцию распространялись посредством пуш-сообщений, которые якобы получали даже пользователи, не подписанные на соответствующие youtube-каналы. Однако сайт TJ уточняет, что среди рекламных инструментов Google «пушей» нет – каналы могут лишь заплатить за появление своих видео в разделе «рекомендованное».

В самой компании претензии Роскомнадзора комментировать не стали.