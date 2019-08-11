Пострадавшая в ходе жесткого задержания на вчерашнем митинге намерена пожаловаться на действия полиции

Боец 2-го оперативного полка управления столичного МВД, который скрывал свое лицо за маской, ударил Дарью Сосновскую в живот. Видео задержания, опубликованное в интернете, вызвало общественный резонанс. Сама девушка сегодня была вынуждена обратиться к врачам, рассказала «Эху Москвы» ее адвокат Татьяна Молоканова. Молоканова добавила, что ее подзащитная хочет привлечь полицейских к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в Твиттере, что готов выплатить сто тысяч рублей за сведения о силовике, задерживавшем Сосновскую.