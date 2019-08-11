Волонтер от партии «Яблоко» стал четырнадцатым фигурантом дела о массовых беспорядках

Валерий Костенок пока единственный из всех признал свою вину – об этом ТАСС сказал адвокат Константин Кузьмин.

Сегодня в интервью «Эху Москвы» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров, в штабе которого работал Костенко, отметил, что его сотрудника уже осудили по административной статье после митинга 27 июля.

12 фигурантов дела о массовых беспорядках уже арестованы. Ходатайство о заключении под стражу еще одного — госпитализированного Дмитрия Васильева – судья в его отсутствие рассматривать отказалась.