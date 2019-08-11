Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире

Премьер-министр Имран Хан написал в твиттере, что в регионе проходят репрессии и массовые убийства с целью изменить долю местного населения. Хан также обвинил мировую общественность в бездействии и стороннем наблюдении за ситуацией в Кашмире.

В начале года Нью-Дели и Исламабад вступили в прямое военное столкновение в небе за контроль над территорией спорной области. Недавно Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции региона, населенного преимущественно мусульманами, отменив его особый статус.