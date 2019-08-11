В Вене предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

Руководство Австрийской партии свободы хочет снова примкнуть к правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца – сообщает агентство APA.

Коалиция распалась этой весной после того, как в сеть попала видеозапись с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На записи они якобы ведут переговоры с россиянкой и племянницей олигарха, которая предлагает финансовую поддержку политикам за доступ ее семьи у госконтрактам. Штрахе подал в отставку, но пообещал обратиться в связи с публикацией в суд, назвав себя жертвой конкурентов. Досрочные выборы в парламент Австрии должны пройти в конце сентября.