В Ленинградской области родители пожаловались в полицию на грубое обращение с их ребенком при крещении

Как сообщает новостной сайт «Фонтанка», инцидент произошел накануне в одном из храмов Гатчины. На видео, опубликованном в сети видно как священник грубо опускает младенца в купель.

Мать ребенка Анастасия рассказала, что ей уже позвонили из епархии, извинились и пообещали отстранить священника от службы. Она также добавила, что ребенок после обряда всего панически боится – именно из-за этого родители отказались в полиции от медэкспертизы.