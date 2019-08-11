В районе проведения испытаний в Архангельской области, где произошел взрыв, нет превышения радиационного фона
Сотрудники зафиксировали непродолжительный скачок загрязнения. Об этом сказал заместитель научного руководителя федерального ядерного центра в Сарове Александр Чернышев. Чернышев добавил, что пятерым погибшим сотрудникам Росатома установят памятник. Завтра в Сарове пройдут похороны.
О самом ЧП впервые еще в четверг сообщило Минобороны. Взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.