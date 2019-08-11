Фигурант дела о массовых беспорядках переведен из реанимации в палату изолятора временного содержания

Сейчас телережиссеру Дмитрию Васильеву оказывается необходимая помощь – сказал «Интерфаксу» ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. По истечении 48 часов после задержания, то есть до часа ночи, следствие должно решить вопрос об освобождении подозреваемого.

Васильев – 13-й фигурант дела. Он был госпитализирован вскоре после задержания из-за серьезных осложнений, связанных с сахарным диабетом. Следователи утверждают, что не забирали у него необходимые препараты. Сегодня суд отказался рассматривать ходатайство о его аресте в отсутствии самого подозреваемого.