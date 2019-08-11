Многие силовики положительно оценивают жестокое обращение с участниками митингов и акций протестов

Об этом «Эху Москвы» сказал администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «Вконтакте» Владимир Воронцов на фоне скандальной ситуацией с избиением Дарьи Сосновской. Видео, на котором полицейский, скрывающий лицо за маской, ударил ее в живот, получило широкий общественный резонанс.По словам Воронцова, сотрудники полиции законодательно ограничены в возможности критиковать действия органов власти.

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, ударившего Сосновскую. Руководитель группы «Агора» Павел Чиков написал в Твиттере, что готов выплатить сто тысяч рублей за сведения о бойце 2-го оперативного полка управления столичного МВД.