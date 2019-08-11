После взрыва на полигоне в Архангельской области остаточного радиоактивного загрязнения нет

Как утверждает заместитель научного руководителя федерального ядерного центра в Сарове Александр Чернышев, двукратное превышение радиационного фона было зафиксировано в течение часа. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте sarov.info.

Завтра в городе похоронят пятерых погибших сотрудников центра. О самом ЧП впервые еще в четверг сообщило Минобороны. Взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.