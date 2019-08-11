Китай предписал гонконгской авиакомпании снять с рейсов персонал, участвовавший в массовых протестах

Речь, как сообщает Рейтер, идет о сотрудниках, задействованных на маршрутах в материковую часть Китая и обратно. Регулятор мотивировал это тем, что такие сотрудники серьезно угрожают безопасности перевозок. В компании Cathay Pacific пообещали изучить предписание.

На днях более 14 тысяч сотрудников различных учреждений присоединились к протестующих и провели крупнейшую за последние полвека всеобщую забастовку. Демонстрации в специальном административном районе Китая, вызванные планами принять закон об экстрадиции, не прекращаются вот уже несколько месяцев.