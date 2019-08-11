Лидеры США и КНДР пока не согласовали новую дату встречи

Об этом в эфире телеканала Fox сказал представитель Белого дома, добавив, что Дональд Трамп сохраняет настрой на их проведение.

Ранее американский лидер в твиттере написал, что якобы получил от Ким Чен Ына предложение встретиться еще раз, после того, как Вашингтон и Сеул закончат военные учения.

Пхеньян выражал недовольство совместными маневрами американских и южнокорейских войск, проводя ракетные испытания. Последний пуск был совершен в ночь на субботу.