Роскомнадзор обвинил Google в использовании Youtube для рекламы незаконных митингов

Надзорное ведомство потребовало от американской компании не допускать этого впредь. В противном случае, как говорится на сайте службы, власти будут расценивать это как вмешательство во внутренние дела страны, и «воспрепятствование проведению демократических выборов». Роскомнадзор уточняет, что ряд youtube-каналов рассылает push-уведомления с информацией о митингах, которые видят в том числе и не подписанные на соответствующие каналы пользователи.

Вчера в столице прошла акция за свободные выборы и против политических репрессий, которую посетили около 60 тысяч человек. После митинга во время прогулки участников, полиция, в ряде случаев достаточно жестко, задержала около 250 человек.