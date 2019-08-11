Фигуранту «болотного дела» грозит арест после выступления на сцене во время вчерашнего митинга в Москве

Алексей Полихович допустил нецензурные высказывания – рассказала «Эху Москвы» его адвокат Светлана Сидоркина. Сидоркина добавила, что суд решит вопрос о наказании Полиховича уже завтра, во второй половине дня.

Вчерашний митинг за свободные выборы и против политических репрессий на проспекте Сахарова стал крупнейшим за последние годы. На него пришло около 60 тысяч человек. Уже после акции, во время прогулки по городу, полиция задержала порядка 250 участников.