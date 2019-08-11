В Гонконге очередные уличные протесты переросли в столкновения с полицией

Силовики применили слезоточивый газ, сообщает Reuters. Демонстрации в специальном административном районе Китая не прекращаются вот уже несколько месяцев. Поводом для них стала попытка местных властей принять закон об экстрадиции. По мнению протестующих, он мог бы использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая.

На днях более 14 тысяч сотрудников различных учреждений присоединились к протестующих и провели крупнейшую за последние полвека всеобщую забастовку. После этого Пекин потребовал от гонконгской авиакомпании снять с рейсов персонал, участвовавший в стачке.