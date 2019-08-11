Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использовать YouTube для рекламы незаконных акций

Речь идет о пуш-уведомлениях, в которых говорится о проведении митингов. В противном случае ведомство будет рассматривать действия американской компании как вмешательство в российские выборы и угрожает принять меры.

Google может пойти на уступки российских властей, подобные случаи уже бывали, сказал «Эху Москвы» технический директор общественного проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров.Google пока не прокомментировал претензии Роскомнадзора.