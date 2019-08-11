Адвокат Дмитрия Васильева отвергла сведения о том, что фигурант дела о массовых беспорядках был выписан из больницы

Ранее об этом сообщал Следственный комитет. Защитник Татьяна Прилипко рассказала сайту МБХ Медиа, что подозреваемый все еще находится в медучреждении. Его перевели из реанимации в обычную палату. Адвокат добавила, что в час ночи у ее подзащитного закончится срок содержания под стражей.

Васильев – 13-й фигурант дела. Он был госпитализирован вскоре после задержания из-за серьезных осложнений, связанных с сахарным диабетом. Следователи утверждают, что не забирали у него необходимые препараты.