Волонтёр одного из незарегистрированных кандидатов Валерий Костенок может стать фигурантом дела о массовых беспорядках

Волонтёр одного из незарегистрированных кандидатов в столичную думу Валерий Костенок может стать 14-м фигурантом так называемого «московского дела о массовых беспорядках». У него дома сегодня провели обыск.

Валерий Костенок задержан, он находится на допросе в Следственном комитете, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Этому предшествовал обыск в квартире активиста. Костенок — член «Яблока» и волонтёр кандидата в Мосгордуму от этой партии Кирилла Гончарова. Его наряду с несколькими десятками других не зарегистрировали. Следователь и силовики сегодня буквально вломились в квартиру Костенка, выломав дверь, сообщает пресс-служба «Яблока». Всё произошло ещё до приезда адвоката, рассказал волонтёр. Он просил следователя не ломать дверь, тот ответил, что у него цитата по МБХ Медиа «установка сверху — никого не ждать». Затем начался обыск. 20-летний Костенок впервые был задержан на Трубной площади 27 июля. События того дня, которые начались с несогласованного митинга у мэрии на Тверской, вылились в уголовное дело. Молодой человек тогда провёл двое суток в полиции, суд выписал ему штраф. Яблочник полагает, что именно из-за того задержания его решили сделать фигурантом уголовного дела. Он говорит, что ни в каких беспорядках не участвовал и этому есть свидетели.

Суд сегодня отказался рассматривать дело режиссёра Дмитрия Васильева, который попал в реанимацию после задержания по так называемому «московскому делу». Судья Басманного суда Ирина Вырашева вернула ходатайство об аресте следствию. Васильев стал 13м фигурантом дела. В изоляторе у него отобрали инсулин, из-за чего режиссёр, который болен диабетом, попал в больницу.