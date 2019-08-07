Google может согласиться выполнить требование Роскомнадзора о запрете рекламы несогласованных акций – эксперт

Google может согласиться выполнить требование Роскомнадзора о запрете рекламы несогласованных акций. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.

«Google вполне может согласиться на это. Подобная ситуация уже была, когда Роскомнадзор требовал от них убрать политическую рекламу, и Google согласился с этим», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что «здесь вопрос в том, какие политики по отношению к политической рекламе должны использовать веб-сервисы». «Какого-то консенсуса в этом плане ни у кого нет», — заключил С.Шакиров.