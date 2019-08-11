Пятеро сотрудников Росатома, погибших при испытаниях реактивного двигателя – сотрудники конструкторского бюро в Сарове

Пятеро сотрудников Росатома, погибших при испытаниях реактивного двигателя – сотрудники саровского конструкторского бюро. О гибели специалистов в Архангельской области корпорация сообщила вчера. То, что они работали в закрытом городе на территории Нижегородской области стало известно из постановления местной администрации об объявлении траура – он завершиться завтра.

Росатом подтвердил, что в двигателе ракеты, взорвавшейся при испытании, были радиоактивные элементы. После ЧП было зафиксировано повышение радиационного фона, однако региональное МЧС позже заверило, что ситуация находится в норме.