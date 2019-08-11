В Дагестане суд продлил арест журналиста местной газеты «Черновик»

Абдулмумин Гаджиев был арестован по обвинению в финансировании терроризма. Ранее его адвокат обратил внимание, что следствие изменило роль подзащитного с «непосредственно финансиста» на «идейного вдохновителя». Якобы Гаджиев публиковал статьи с призывом перечислять деньги фонду, который передавал их террористам.

Коллеги Гаджиева считают, что на самом деле его преследование может быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.