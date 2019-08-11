Фигуранта дела о массовых беспорядках Дмитрия Васильева выписали из больницы

Об этом говорится на сайте Следственного комитета. Ранее он был госпитализирован в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови. Васильев, страдающий от сахарного диабета, остался в изоляторе без инсулина и глюкометра. В СК отметили, что следствию известно проблемах со здорвоьем у задержанного. Однако заболевание не мешает привлечь его к уголовной ответственности – «также, как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности».

Совсем непонятно каким образом будет развиваться дело Дмитрия Васильева, — сказал его адвокат Александр Зинуров. Зинуров добавил, что предположить с какими требованиями вернется следователь можно будет только после заключения врачей.

Васильев – 13-й фигурант дела о массовых беспорядках и пока единственный из них, не арестованный судом. Сегодня судья отказалась рассматривать ходатайство о его аресте в отсутствии подозреваемого.