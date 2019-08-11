Замгубернатора Хакасии, которого на днях за хамство выкинули из служебной машины, отказываются возить водители
Замгубернатора Хакасии Константина Харисова, которого на днях за хамство выкинули из служебной машины, отказываются возить водители.
Все началось с того, что чиновник устроил выволочку шоферу в грубой форме, за то, что он сел с ним за один стол во время обеда. Со слов водителя, вице-губернатор его оскорблял, переходил на личности и называл «быдлом». Шофер не выдержал – остановился на трассе посреди степи почти в 300 км от Абакана, выволок за шиворот босса и уехал. Тому пришлось добираться на попутках. После этого чиновнику назначили другого водителя. Однако история с воспитанием повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. На этот раз из машины Харисова не выкидывали, но за грудки потрясли. В итоге – рулил помощник зама, написал в Фейсбуке бывший руководитель администрации главы Хакасии Владислав Никонов. По его словам, на стихийном собрании в правительственном гараже водители заявили, что работать с этим человеком не хотят. Вызвался только один, огромного роста детина. Пообещал научить зам-губернатора с уважением относиться к людям.
Константин Харисов работает на своем посту чуть больше месяца. В правительстве Хакасии отказались комментировать ситуацию, сказав, что не в курсе инцидента и узнали о нем из СМИ.