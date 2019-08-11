«База»: Телеграм-канал, опубликовавший личные данные более 3 тысяч человек, создали люди, связанные с властью

Телеграм-канал, опубликовавший перед вчерашним митингом личные данные более 3 тысяч человек, создали люди, связанные с властью. Об этом сайту «База» рассказал московский пиарщик Виталий Тайсаев, которого «Медуза» называла предполагаемым создателем канала «Товарищ майор». По его словам, он занимался раскруткой канала в течение нескольких месяцев. Заказчиков Тайсаев описал как молодых людей, которые утверждали, что работают на некие кремлевские структуры.

В открытый доступ попали данные, в том числе, журналистов, кандидатов в депутаты Мосгордумы и общественных активистов. Утверждалось, что базу выложили в Сеть сторонки Алексея Навального, однако, данные файла указывали на то, что он создан столичной полицией.