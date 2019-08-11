Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу несогласованных акций в YouTube

В кампании против видеохостинга также участвуют члены Совета Федерации, утверждающие, что с помощью YouTube людей призывали нарушить закон.

Недовольство Роскомнадзора вызвали push-уведомления с информацией об акциях протеста: представители регулятора утверждают, что такие уведомления получали даже те пользователи YouTube, которые не были подписаны на отправляющие их каналы. Надзорное ведомство потребовало у компании Google, которая владеет видеохостингом, принять меры и не допускать такой рекламы. В противном случае Россия будет рассматривать это как вмешательство в дела государства и препятствование проведению выборов в стране. При этом стоит отметить, что Роскомнадзор использует формулировку «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», хотя в законе есть лишь определение несогласованных митингов.

О рассылке с помощью YouTube рассказал и сенатор Андрей Климов. В интервью РБК он отметил, что некие «зарубежные силы» с помощью видеохостинга провоцировали участников согласованного митинга на проспекте Сахарова нарушить закон. Противоправными действиями Климов назвал выход за пределы проспекта и прогулку в сторону администрации президента.

В митинге на проспекте Сахарова накануне приняли участие больше 50 тысяч человек. Часть людей предприняла попытку дойти до администрации президента, но силовики начали задерживать протестующих. В автозаках оказались больше 250 человек.