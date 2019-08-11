Четырнадцатым фигурантом дела о массовых беспорядках может стать член партии «Яблоко» Валерий Костенок

Сотрудники следственного комитета пришли к нему домой с обыском – рассказал «Эху Москвы» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров. Костенок ранее работал в его штабе. Члена «Яблока» уже судили по административной статье после акции 27 июля в центре столицы.

По делу о массовых беспорядках арестованы уже 12 человек. В отношении еще одного – госпитализированного телережиссера Дмитрия Васильева – суд сегодня отказался рассматривать вопрос о мере пресечения.