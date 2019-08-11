В ряде заведений в центре Москвы накануне отказались впустить людей, которые пытались спастись от ОМОНа и полиции

Силовики разгоняли участников прогулки, начавшейся после митинга за честные выборы и против политических репрессий.

Группе из примерно 40 молодых парней и девушек не удалось спрятаться в элитном отеле Custos в Лубянском проезде. Персонал гостиницы уверяет, что она принадлежит турецкому предпринимателю, но Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что отелем владеет семья первого вице-мэра Натальи Сергуниной, она отвечает за выборы в Мосгордуму. Молодых людей в отеле задерживали омоновцы, некоторых жёстко, заламывая руки за спину, рассказала «Эху» сегодня горничная, она работала и накануне. Женщина считает абсолютно нормальной ситуацию, при которой коллеги и администратор помогали силовикам найти молодых людей, скрывавшихся в отеле. Горничная расценила вчерашние попытки спрятаться у них как игру в казаки-разбойники. Призналась, что сама из другого города страны, о скандалах вокруг выборов в Мосгордуму и протестных акциях ничего не знает. Не пускали вчера людей, которых преследовал ОМОН и в бар Bambule на Солянке, там тоже были задержания. Заведение заботилось о клиентах, в этом нет ничего плохого, сказала «Эху Москвы» сотрудница бара Софья.

Многие пользователи соцсетей с такой позицией не согласны. Они ставят низкие оценки бару Bambule и оставляют негативные отзывы о нём. А вот грузинское кафе Хинкали Point на улице Забелина, где тоже проходили задержания, напротив хвалят. Сотрудники заведения вчера разрешили людям укрыться от ОМОНа.

Вчерашний митинг на проспекте Сахарова стал самым массовым за последние годы. По данным волонтерского движения «Белый счетчик», его посетило около 60 тысяч человек. Во время прогулки, которая началась после акции, силовики задержали порядка 250-ти участников.