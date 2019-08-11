Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции

Правозащитники назначили вознаграждение за данные о личности полицейского, ударившего в живот девушку на вчерашней акции в Москве. Руководитель группы «Агора» Павел Чиков написал в Твиттере, что готов выплатить сто тысяч рублей за сведения о бойце 2-го оперативного полка управления столичного МВД, который задерживал Дарью Сосновскую. Его лицо скрывала маска. Видео, на котором были запечатлены действия силовиков, оказалось в Интернете и вызвало широкий общественный резонанс. Саму пострадавшую позже освободили из отдела. Во вторник назначен суд по административному делу о нарушении правил проведения митинга.

Сейчас Сосновская обратилась за помощью к врачам, рассказала «Эху Москвы» ее адвокат Татьяна Молоканова. После медосмотра и фиксации травм Сосновская планирует обратиться в Следственный комитет с требованием привлечь полицейских к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.

Многие представители правоохранительных органов положительно оценивают жестокое обращение с участниками уличных акций, — сказал «Эху Москвы» администратор паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронцов. По его словам, к такому выводу можно прийти, если изучить реакцию на записи с этими событиями на его ресурсе. При этом Воронцов подчеркнул, что сотрудники полиции законодательно ограничены в высказываниях о действиях государственных органов. Он отметил, что в подобных случаях критика ОМОНа или Росгвардии может стоить им рабочего места.